FESTIVAL BRUTTO E FATTO MALE: d.i.y. in provincia di Pisa il 6 settembre

Condividiamo con piacere le info del Festival Brutto e Fatto Male, kermesse musicale organizzata dall’associazione Ultima con la partecipazione della Pro Loco di Castellina Marittima (Pisa) e MusicaW, che si terrà sabato 6 settembre nel comune pisano.

I generi saranno tanti, per un festival che irradia d.i.y. : per il punk porteranno la fiaccola olimpica Biffers, One Night Stand, Orrendo Subotnik, Stella Maris Music Conspiracy e 7Years.

Qui tutte leinfo.

segnati questa data

Sabato 06/09 inizio ore 16.00

Castellina M.ma, Parco Montauti (quello del MusicaW)

Ingresso G R A T U I T O!!!!

8 Band locali, generi diversi, set veloci, cambio “palco” velocissimo, no soundcheck, 2 “palchi”, dj set, panini, bevande varie, (capito? puoi cenare lì) e banchetti, dal pomeriggio fino a sera!

LINE UP COMPLETA e AGGIORNATA (non in ordine di esibizione):

• 7Years

• Biffers

• Big Boss Man

• Death of The Villains

• Duende

• Dusty Wind

• Federico Benci

• Gransoda

• Life and Coral

• Magnetar

• Mobcat

• Nerva

• One Night Stand

• Orrendo Subotnik

• Rancho Bizzarro

• Sayst

• Stella Maris Music Conspiracy

• The Real Wood

a seguire DJ SET

Creato da @proloco_castellina_marittima e @musicawfestival

In collaborazione con ULTIMA

Grafiche @alberto_becherini