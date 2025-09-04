FESTIVAL BRUTTO E FATTO MALE: d.i.y. in provincia di Pisa il 6 settembre

Condividiamo con piacere le info del Festival Brutto e Fatto Male, kermesse musicale organizzata dall’associazione Ultima con la partecipazione della Pro Loco di Castellina Marittima (Pisa) e MusicaW, che si terrà sabato 6 settembre nel comune pisano.
I generi saranno tanti, per un festival che irradia d.i.y. : per il punk porteranno la fiaccola olimpica Biffers, One Night Stand, Orrendo Subotnik, Stella Maris Music Conspiracy e 7Years.
Qui tutte leinfo.
segnati questa data
Sabato 06/09 inizio ore 16.00
Castellina M.ma, Parco Montauti (quello del MusicaW)
Ingresso G R A T U I T O!!!!
8 Band locali, generi diversi, set veloci, cambio “palco” velocissimo, no soundcheck, 2 “palchi”, dj set, panini, bevande varie, (capito? puoi cenare lì) e banchetti, dal pomeriggio fino a sera!
LINE UP COMPLETA e AGGIORNATA (non in ordine di esibizione):
• 7Years
• Biffers
• Big Boss Man
• Death of The Villains
• Duende
• Dusty Wind
• Federico Benci
• Gransoda
• Life and Coral
• Magnetar
• Mobcat
• Nerva
• One Night Stand
• Orrendo Subotnik
• Rancho Bizzarro
• Sayst
• Stella Maris Music Conspiracy
• The Real Wood
a seguire DJ SET
Creato da @proloco_castellina_marittima e @musicawfestival
In collaborazione con ULTIMA
Grafiche @alberto_becherini