FESTIVAL DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI oggi a Carugate

FESTIVAL DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI VOL.4

Il 17 maggio a Carugate torna la quarta edizione del festival dedicato alle etichette indipendenti, alle produzioni DIY e alla nuova rete sotterranea della musica italiana.

Negli ultimi anni la parola “indipendente” è diventata un’etichetta elastica, spesso utilizzata anche da realtà perfettamente integrate nelle logiche dell’industria musicale contemporanea. Il Festival delle Etichette Indipendenti nasce invece da un’altra idea: riportare al centro il significato concreto dell’autoproduzione, della distribuzione autonoma e della costruzione culturale dal basso.

Domenica 17 maggio il Circolo ARCI Area di Carugate ospiterà la quarta edizione del festival, una giornata che riunisce alcune tra le realtà più attive della scena underground italiana contemporanea: etichette, distro, studi creativi e band che continuano a operare fuori dai circuiti tradizionali, mantenendo un rapporto diretto con il pubblico e con il territorio.

Sul palco si alterneranno Castrol, Big Paws, Weekend Cigarettes, Night Terror, Jimmy’s Dogs, Lillians e The Twerks: nomi che raccontano diverse sfumature della scena punk rock italiana contemporanea, dal garage più ruvido al power pop, passando per hardcore melodico e rock’n’roll.

Ma il cuore del festival rimane soprattutto il lavoro delle etichette indipendenti presenti, realtà che negli anni hanno costruito archivi, reti di collaborazione, tour, distribuzioni europee e vere e proprie micro-scene culturali.

Tra i partecipanti:

Anfibio Records

Realtà nata all’interno della scena punk DIY italiana, Anfibio Records si muove tra produzioni underground, cassette, vinili e organizzazione concerti. Il progetto mantiene un approccio profondamente artigianale alla musica, privilegiando collaborazioni costruite nel tempo e una dimensione comunitaria ancora fortemente legata alla cultura hardcore e punk europea.

Wild Honey Records

Fondata a Bergamo, Wild Honey Records è diventata negli anni uno dei punti di riferimento europei per garage rock, power pop e punk rock underground. Il catalogo alterna nomi internazionali e nuove band italiane, mantenendo una forte attenzione alla ricerca musicale e all’identità estetica delle pubblicazioni. Accanto all’attività discografica, la label ha sviluppato una rete che collega festival, booking, distribuzione e scena DIY internazionale.

Duff Records

Etichetta indipendente nata con l’obiettivo di documentare e sostenere la scena punk rock contemporanea italiana. Duff Records lavora principalmente tra punk melodico, hardcore e produzioni legate alla cultura skate punk, con un approccio fortemente orientato alla collaborazione diretta con le band e alla circuitazione europea dell’underground.

Flamingo Records

Flamingo Records si concentra sulle nuove traiettorie del punk e dell’alternative italiano, muovendosi tra negozio di dischi (a Genova), uscite discografiche, distribuzione e supporto alla scena emergente. Una realtà che ha rimesso Genova nella mappa del punk internazionale.

I Buy Records

Attiva dai primi anni Duemila, I Buy Records è una delle etichette storiche del punk rock melodico italiano, specializzata nel Ramones-core e nel supporto di band internazionali.

Gotama Studio

Realtà indipendente nata ad Adrara San Martino che unisce studio di registrazione, live service ed etichetta punk/hardcore. Dal 2013 lavora direttamente con band underground occupandosi di produzione, booking e distribuzione, mantenendo un approccio profondamente legato alla cultura DIY.

Tropical London Records

Giovane label di adozione bergamasca, si concentra sul lato più melodico del punk rock contemporaneo, tra power pop, pop-punk e chitarre immediate, con un’estetica fortemente legata alla tradizione punk rock anni ’90.

Venti3 Records

La label fondata da Stefano Gilardino, giornalista e figura storica della critica punk italiana. Nata nel 2024, si muove tra punk rock e power pop con un catalogo selezionato e una forte attenzione alla documentazione della nuova scena underground italiana.

Striped Music

Una delle realtà storiche della scena indipendente italiana, attiva da oltre vent’anni tra distribuzione di dischi, etichetta e organizzazione di eventi e festival (come il Punk Rock Raduno)

In un momento storico in cui gran parte della musica vive attraverso piattaforme sempre più standardizzate, il Festival delle Etichette Indipendenti continua a rappresentare uno spazio fisico di confronto tra chi la musica la produce, la pubblica, la stampa, la organizza e la vive quotidianamente. Non una celebrazione nostalgica del passato, ma una fotografia concreta di una rete culturale che continua ad evolversi fuori dalle dinamiche dominanti dell’industria musicale.

FESTIVAL DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI VOL.4

Circolo ARCI Area, Via Garibaldi 26, Carugate (MI)

Domenica 17 maggio

Dalle 17:00 alle 22:00

Ingresso gratuito