Festival delle Etichette Indipendenti: Terza Edizione a Milano

Domenica 13 aprile, torna a Milano il Festival delle Etichette Indipendenti, giunto alla sua terza edizione. L’evento si terrà dalle 13:00 al Barrio’s Live, punto di riferimento per la scena musicale alternativa.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica indipendente, con una lineup di artisti emergenti pronti a far vibrare il palco: THE COLVINS, LINGUASERPENTE, BOLSHEVIKS, ALL COASTED, BLAXEMA, BRACA & THE OSS, SMALL THING e THE USELESS4.

Oltre ai live, saranno presenti le distros delle etichette delle band, offrendo la possibilità di scoprire e acquistare vinili, CD, cassette, merch e altre produzioni indipendenti. Un’occasione unica per sostenere la scena underground e connettersi con le realtà discografiche alternative.

Domenica 13 aprile – Barrio’s Live, Milano

Dalle 13:00