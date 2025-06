Festival PARATODOS 2025: dal 26 giugno al 6 luglio, dieci giorni di musica, lotta e autorganizzazione

Torna anche quest’anno il Festival PARATOD@S, in programma dal 26 giugno al 6 luglio 2025, un appuntamento costruito dal basso, completamente auto-organizzato e autofinanziato. Nato dalla collaborazione tra compagn? di lotta, volontari?, amich? e sostenitor?, il festival è prima di tutto un momento collettivo per raccogliere energie e risorse a sostegno delle battaglie politiche e sociali che animano lo spazio durante tutto l’anno.

Il ricavato andrà a finanziare attività quotidiane e progetti solidali come la scuola di italiano, il teatro popolare, l’SOS spesa, i corsi di formazione, il sostegno legale, le vertenze sul lavoro e il percorso del Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra.

La prima serata sarà dedicata alla musica dal vivo con una line-up tutta giovane e determinata a far tremare le fondamenta:

LIVREE – EDERE – TRUBEE – ILLISION.REC – BOWIE – B_LAIMM

Un viaggio sonoro che parte dal rock, passa per il brutal-rap e si chiude con due band hard-kore pronte a far ballare anche i più statici.

Durante i concerti, quattro writer si esibiranno in un live painting ad alto tasso psicotropo:

INCORRECT – GUS – PLANK – SHOPER_O

Vernice, suoni, sudore e gas: si parte alle 18.00 con il live painting, segue la musica dalle 18.30 fino a notte fonda.

Un festival che unisce cultura, musica e militanza, senza sponsor e senza compromessi.