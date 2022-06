FFD: esce oggi il nuovo singolo!

“Revolutionary Boy” è la title track del nuovo disco degli Ffd che uscirà ufficialmente il 2 Luglio

Gli Ffd hanno fortemente voluto che questo album vedesse la luce il giorno del compleanno di Mono Ffd. Grazie a KobRecords Italia per aver supportato e lavorato splendidamente affinché questo potesse accadere, così come tutti gli amici che hanno contribuito, in qualsiasi modo, a renderlo possibile.

È il disco dei 30 anni di attività!!! Questo è solo un piccolo assaggio!!!

Per te Alessio ‘Mono’

Vi Aspettiamo al MONORAMA Vol.1 il 2 Luglio 2022