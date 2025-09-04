(finalmente) SLAM PUNK IS BACK! Edizione #3 in arrivo

Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che i sogni dei ragazzi sono forti, grandi e puri, ma che a volte si scontrano con fatti e situazioni decisamente assurde, e più grandi dei nostri sogni, ma non più forti, perché come tutti sappiamo , il vento non lo puoi fermare, quindi eccoci qui più forti che mai, e con qualche rinforzo in ghisa nelle parti basse, perché va bene essere puri e sognatori, ma non siamo nati ieri.

Fatta sta piccola premessa che magari non ve ne frega una mazza, ma se ci conoscete lontanamente potrete immaginare quanto abbiamo sofferto, bestemmiato, pianto, per la mancata edizione dell’anno scorso, siamo qui col sorriso sulle labbra e la faccia di SIMONEFONTECCHIO dopo aver frantumato record di punti e certezze bosniache a dirvi, con somma gioia, che SABATO 13 SETTEMBRE si torna a far rimbalzare malamente la palla sul campetto di cemento tanto caro alle nostre caviglie, a suon di chitarre distorte e batterie impazzite, birrette buttate giù in fretta perché siamo chiamati in campo e camparini della vittoria…insomma cari cestisti col vizio del punk, o punkettoni con la passione per la palla a spicchi…RITORNA LO SLAM PUNK!!!

Terza edizione, la seconda in elettrico, con band che, vi assicuro, vi terranno belli allegri per tutto il pomeriggio.

Qui di seguito trovate alcune delle foto delle passate edizioni e, ovviamente, tutto il necessario per trovare il campetto ed iscrivere la vostra squadra.

Siateci, fateci capire che le prime due edizioni vi sono piaciute, noi faremo di tutto per farvi divertire, vi aspettiamo! E NON DIMENTICATEVI DI ISCRIVERVI, che dobbiamo preparare il tabellone.

Sabato 13 settembre 2025 torna SLAM PUNK, il torneo chill di Punkadeka con concerti e birrette!

Dopo lo stop forzato dell’anno scorso eravamo quasi KO… invece eccoci qui, pronti a recuperare con la terza (e forse ultima ?) edizione.

La formula la conoscete: torneo 3vs3 chill; live music, birrette, lotteria musicale & stand Irritate People – con il supporto di sponsor, amici e del Comune di Cesano Maderno. Ecco le principali novità:

Quest’anno ci spostiamo finalmente in Brianza! Appuntamento al campetto de La Cittadella dei Ragazzi di Cesano Maderno. Location facilmente raggiungibile anche in treno.

Siamo felici di annunciare la collaborazione con Rete TikiTaka, un progetto locale che supporta la vita delle persone con fragilità. Durante l’evento troverai i ragazzi del progetto a spillare birra e potrai sostenere l’iniziativa con una donazione libera per le magliette della scorsa edizione. ISCRIVITI ORA AL 3VS3! LINK ISCRIZIONE

Le iscrizioni al torneo chill sono ufficialmente aperte, fino ad esaurimento posti disponibili. Cosa sapere:

Max 6 componenti per squadra, che può essere mista come vi pare!

Ritrovo ore 14:00

Possibilità di iscriversi come giocatori singoli/e

Birra inclusa nella quota

Super premi musicali!

Good vibes only In caso di pioggia al momento non è previsto il recupero del torneo. Il concerto si svolgerà invece all’ARCI BLOB di Arcore. CLICCA QUI PER L’EVENTO UFFICIALE: SLAM PUNK #3