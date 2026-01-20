FISHBONE: ristampa per i 40 anni di “In Your Face”

Il 2026 segna il quarantesimo anniversario di “In Your Face”, album d’esordio della ska band californiana Fishbone.

Per l’occasione, la band di Los Angeles ha annunciato l’uscita di una ristampa celebrativa in doppio vinile: un disco conterrà “In Your Face”, l’altro “Cover Your Face”, un album di cover in cui varie bands amiche coverizzano i pezzi contenuti nell’album dei Fishbone (i nomi delle bands che hanno partecipato al tributo usciranno nelle prossime settimane)

I pre-ordini sono iniziati il 9 gennaio, mentre il disco uscirà il prossimo aprile.

Qui tutti i dettagli.