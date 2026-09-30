Flamingo Records ci dà “Appuntamento” al 1 ottobre!

Ci sono negozi di dischi in cui entri per comprare un disco e finisci, inevitabilmente, a parlare di musica per mezz’ora. Magari esci con un disco diverso da quello che cercavi, un consiglio che non avevi chiesto e la sensazione di aver scoperto qualcosa che fino a cinque minuti prima non sapevi nemmeno di volere.

È un meccanismo piuttosto difficile da replicare online. Non ci sono il bancone, le chiacchiere, il disco tirato fuori dallo scaffale, o quello che ti dice “aspetta, questo devi sentirlo”.

Flamingo Records ha però deciso di provarci.

Dal 01/10 sul sito del negozio arriva Appuntamento, un progetto mensile che nasce proprio con l’idea di portare online una parte di quello che normalmente succede dall’altra parte del bancone. Non un semplice aggiornamento dell’e-commerce, quindi, ma una sorta di finestra aperta sul mondo Flamingo: dischi scelti e raccontati, interviste, approfondimenti, concerti, merch e piccole esclusive.

Il primo Appuntamento parte con una bella deviazione verso l’altra parte del pianeta: al centro ci sarà infatti un’intervista a Jackson Reid Briggs degli Split System, nata anche da un incontro avvenuto realmente proprio in negozio e già questo dice parecchio sull’idea alla base del progetto: prima viene la persona, poi eventualmente arriva il contenuto.

Attorno all’intervista ci sarà spazio per un approfondimento di Maso sulla scena noise genovese, una selezione di dischi raccontati uno per uno (vi ricorda qualcosa?), il calendario delle iniziative Flamingo e una nuova collezione di merch realizzata insieme all’artista genovese Weerko. Per il lancio è prevista anche una piccola chicca: una stampa in tiratura limitata destinata ai primi ordini.

Ma forse la parte più interessante di Appuntamento è proprio quella che non riguarda direttamente dischi, interviste o merchandising.

Flamingo sta infatti ripensando il proprio rapporto con i social e nei prossimi giorni potrebbe progressivamente abbandonare Facebook, scegliendo di riportare il racconto del negozio sul proprio sito e attraverso la newsletter.

Una scelta quasi sovversiva, di questi tempi: invece di inseguire l’algoritmo, provare a farsi trovare da qualcuno che ha deciso volontariamente di entrare nel loro spazio.

L’obiettivo è costruire un luogo online più intimo e meno dispersivo, capace di mantenere quella dimensione di dialogo, scoperta e scambio che normalmente appartiene a un negozio fisico. Un modo per permettere anche a chi vive dall’altra parte d’Italia di affacciarsi dentro Flamingo, senza che per farlo debba necessariamente prendere un treno.

E forse è proprio questo il senso del nome Appuntamento: non l’ennesima cosa da scrollare distrattamente tra una pubblicità e un video di un cane, ma qualcosa a cui tornare ogni mese.

Il primo appuntamento è quindi fissato per il primo ottobre. Io, naturalmente, ci sarò.

Ma prima di lasciarvi andare a curiosare tra dischi, interviste e novità, abbiamo fatto qualche domanda a Maso per capire cosa succede quando un negozio decide di aprire una porta anche dall’altra parte dello schermo.

Un negozio di dischi vive molto di incontri casuali, chiacchiere e consigli non richiesti: quanto è difficile trasformare quella dimensione da “bancone del negozio” in qualcosa che funzioni anche online senza farla sembrare semplicemente una rubrica editoriale?

Inevitabilmente avrà anche un carattere editoriale. La dimensione umana, fatta di gesti, espressioni e persino di look, è impossibile da replicare sul web. Se entra un potenziale cliente con una maglia dei Wolves in the Throne Room, il primo approccio sarà inevitabilmente diverso rispetto a quello con un uomo col borsello e la polo con il colletto alzato alla Cantona. Poi magari il primo si rivela un nazista e il secondo un amante del garage punk più oscuro.

Proprio per questo abbiamo deciso di fare un passo indietro. In fondo siete voi a venire a cercare noi, non siamo noi, con video carini e social, a cercare di acchiappare chiunque passi di lì. Ogni mese affronteremo un paio di argomenti e speriamo che, attraverso quelle due o tre cose, possiate scoprire qualcosa di nuovo da ascoltare. E magari da amare abbastanza da volerlo portare a casa, preferibilmente passando dal negozio online.

In un momento in cui praticamente tutti cercano di portare più gente possibile sui social, voi state pensando di fare il percorso contrario e riportare il racconto di Flamingo sul sito e nella newsletter. Cosa vi ha fatto dire: “Ok, forse dell’algoritmo possiamo anche fare a meno”?

Perché entrambi, pur essendo abbastanza attivi sui social, non abbiamo mai cercato di fare i fuffa guru, quelli che gridano il più possibile per vendere merce di dubbia consistenza.

Dopo tanti anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con i nostri clienti. Non abbiamo mai rifilato un disco solo perché ci pesava in magazzino. Ci piace capire cosa succede di bello nel mondo della musica e consigliarlo.

Abbiamo sempre scritto su fanzine e webzine e continuiamo a credere che quello sia il modo migliore per condividere consigli con sincerità e passione. Senza limiti editoriali imposti da altri, senza i filtri dei social e senza dover infilare tag e parole chiave solo per farci trovare dagli algoritmi. La nostra è una lotta sulla lunga distanza.

Nel primo Appuntamento ci sono due articoli molto diversi tra loro: uno sulla scena punk australiana e uno sulla scena noise genovese. È un accostamento casuale o racconta già qualcosa dello sguardo con cui avete pensato questa rubrica?

Non c’è un vero calcolo. Sono semplicemente due realtà vive, ruspanti e appassionanti che ci piacciono molto.

In più entrambe sono rappresentative di ciò che è vivere un negozio di dischi come questo. Abbiamo dato alla luce l’album dei Noisext, una band perduta del panorama noise rock anni 90, non l’avremmo fatto senza aver conosciuto Fabio, il leader della band e aver scambiato con lui mesi di informazioni e idee. Il cantante degli Split System era persino stato per caso in negozio da noi e la cosa ha semplicemente confermato che quella scena australiana al momento è la migliore al mondo

Ci piacerebbe che, mese dopo mese, fosse chiaro che Alberto non è solo punk e Maso non è solo metal. Se ci seguirete con puntualità troverete musiche di ogni tipo, provenienti da ogni parte del mondo. Aspettatevi l’inaspettato.