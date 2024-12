https://www.instagram.com/reel/DBJXgiRPARN/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0234547c-e8ee-430d-9138-5e575eea51a4

Come si evince dal post di Instagram, i Flatliners hanno annunciato l’uscita della ristampa del bellissimo “Destroy To Create”, album d’esordio datato 2005.

Il disco, interamente rimasterizzato alla Blasting Room, uscirà per PWC Recordings.

