FLATMATES 205: “AWAY DAYS” È IL NUOVO SINGOLO

I Flatmates 205, punk rock band di Torino, hanno pubblicato “Away Days”, nuovo singolo e primo brano della formazione attuale, attiva dall’inizio dell’anno.

Il pezzo, cantato in italiano con un ritornello in inglese, parla del lavoro, dei sacrifici e della strada da percorrere per una band e, più in generale, per chiunque insegua obiettivi e sogni.

“Away Days” anticipa il nuovo album dei Flatmates 205, previsto per aprile 2027, e arriva accompagnato da un videoclip ufficiale disponibile su YouTube.