Flavia Romano presenta il romanzo Borchie e pizzo rosa

Flavia Romano presenta Borchie e pizzo rosa. Ambientato nella Milano punk e alternativa del 1993, una realtà da lei realmente vissuta.

Il libro è un omaggio a un’epoca che l’autrice definisce irripetibile, in cui la musica si è fusa con l’identità e ha avuto una forte predominanza culturale.

Ci sono silenzi che possono durare vent’anni e poi spezzarsi all’improvviso. Una riunione inattesa con i compagni della band in cui suonava da adolescente costringe Alessia a tornare indietro, a un passato rimasto sospeso negli anni Novanta e mai davvero affrontato.

Attraverso un lungo viaggio nella memoria, la storia ripercorre il suo diciassettesimo anno. Cresciuta in una famiglia borghese, Alessia sente stretto il ruolo di ragazza obbediente che le è stato cucito addosso, decide di fare della sua passione per la musica punk uno stile di vita. Poi l’incontro con Mary, nuova compagna di classe, segna una svolta: grazie a lei scopre un mondo fatto di sale prove, concerti, amicizie totalizzanti e scelte. Nella Milano degli anni Novanta, per chi vive il punk, il grunge e il metal, la musica non è solo una passione, ma un modo di vivere, un linguaggio condiviso capace di creare appartenenza e identità.

In quel contesto Alessia costruisce legami intensi e fragili allo stesso tempo, relazioni che continuano a esercitare il loro peso anche molti anni dopo. Il romanzo segue il suo percorso di crescita all’interno di un ambiente che la affascina e la disorienta, fatto di dinamiche di gruppo, ambizioni, equilibri instabili e amicizie intrecciate.

Nel presente, il confronto con ciò che è stato diventa inevitabile. Alessia si troverà faccia a faccia con le sue parti interiori per troppo tempo lasciate in un angolo.

Un romanzo di formazione che racconta il passaggio dall’idealismo giovanile alla consapevolezza adulta, attraverso la musica, le relazioni e la memoria.

Perché, a volte, per capire come andare avanti, bisogna tornare esattamente dove tutto è iniziato.