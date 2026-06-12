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Foo Fighters: a Oslo una cover dei No Use For A Name

byDeka
12 Giugno 2026
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I Foo Fighters hanno sorpreso il pubblico durante il concerto di Oslo eseguendo una cover di “Invincible”, brano originariamente pubblicato dai No Use For A Name nell’album “Making Friends” del 1997.

La scelta del pezzo ha un significato particolare per il chitarrista Chris Shiflett, che ha militato nei No Use For A Name tra il 1995 e il 1999 e ha partecipato alla registrazione originale del brano.

L’esecuzione, rara nel repertorio dei Foo Fighters, ha rappresentato un omaggio alle radici punk rock di Shiflett ed è stata uno dei momenti più apprezzati della serata norvegese.

 

 

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