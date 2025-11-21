34K
35K
The Latest

Foolish But Not Alone: “Candies for Halloween” un gustoso anticipo del nuovo EP “NON ORDINARY” in arrivo il 28 Novembre

bySal Rinella
21 Novembre 2025
No comments

Alex, che ormai tutti conosciamo come Foolish But Not Alone, oggi pubblica “Candies for Halloween”, il nuovo singolo che anticiperà l’EP d’esordio “NON ORDINARY” (in arrivo il 28 Novembre su tutte le piattaforme).

“Candies for Halloween” spinge con decisione l’acceleratore sui sentimenti. Si parla d’amore, senza passare dalla via facile della ballad, come di una scarica chimica, dolce e amara, in cui i due estremi non si annullano, ma si tengono in piedi a vicenda. È la fotografia cruda di uno stato sentimentale in cui due soggetti opposti trovano, per qualche ragione, un equilibrio inatteso.

Tornando al brano (registrato e mixato da Gianluca Veronal presso l’Attitude Studio, un nome che sta curando i lavori di Alex fin dall’esordio), questo offre una struttura che si regge su chitarre potenti e linee vocali che colpiscono dritto, in un crescendo emotivo che porta a un ritornello difficile da dimenticare. La scelta del sound guarda all’attualità, creando un contrasto che diventa un sodalizio tra spontaneità e chirurgia sonora.

“You are my candy, I’m your Halloween” racchiude il concetto: l’amore può essere raccontato a velocità sostenuta, senza alcuna tossicità ma con complicità, estasi e zuccheri che non stancano mai.

Comegià detto il singolo introduce “NON ORDINARY”, l’EP di debutto in uscita il 28 Novembre. La promessa che ci fa Alex è che l’EP sarà la sua personale dichiarazione dell’urgenza di sentirsi vivi anche nei momenti peggiori, pur sapendo che quando ci si rompe, i cocci vanno comunque raccolti.

Pessimo Stato esordiscono con Linea di confine per Margini Records

byDeka
