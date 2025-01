Foolish But Not Alone. Con Getting Sick, primo singolo solista, Alex frontman dei Ferrets il 24.1 torna solo ma non da solo

Alex vuole riprendere la sua storia da dove si è fermata, dopo dieci anni come frontman dei The Ferrets, con alle spalle tour e diversi album pubblicati (tra cui uno mixato a San Diego nello stesso studio dei Blink-182 e Angels & Airwaves), oggi decide di mettersi “in proprio” e lo vuole fare come dice lui. Con Getting Sick, nuovo singolo in uscita il 24 gennaio, mister Foolish mette in campo tutti i canoni che ama, che lo rendono l’artista che è e che oggi lo hanno rinnovato dandogli nuova linfa.

Raramente utilizzo estratti dai comunicati stampa, ma questa volta va detto che, forse per la sua indole mai esagerata, trovo quanto scritto azzaccato. Alex definisce questa nuova song, e in generale tutto il suo progetto, un’esperienza melodica ma dal sapore old school, con un richiamo alle atmosfere emo e del punk rock anni ’90.

Come tanti oltre oceano, Alex opera quel mix di note “felici” e testi introspettivi arricchiti di una marcata punta di tristezza che oggi come ricetta non stona mai . Foolish But Not Alone è il moniker del progetto e prende il suo

nome da un concetto ben definito. “Foolish” perché sciocco e timido, “But Not Alone” perché ha al suo fianco una band che lo accompagna sui palchi italiani ed europei. E soprattutto perché, per quanto si possa essere strani o sentirsi fuori posto, non si è mai davvero soli.

Alex con questo progetto scommette tutto, dove la parola “tutto” ha il suo significato più vero; si mette a nudo, dando spazio alle sue stranezze, le sue debolezze e lasciandosi alle spalle tutte le tristezze e ogni forma di vergogna. Siamo davanti ad un personaggio che potrà darci molto, se ne avesse voglia, e insegnarci ancora di più. Godiamoci il primo singolo Getting Sick e attendiamo il resto di questo nuovo racconto.