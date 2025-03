Foolish but not Alone. Delulu,il Nuovo Singolo che Esplora l’Evoluzione Personale e l’Illusione della Realtà

Dopo il primo apprezzato singolo “Getting Sick”, che rifletteva sul senso di blocco e confusione, Alex torna con “Delulu”, un brano che segna un’evoluzione nel suo percorso musicale e personale. Registrato e mixato da Gianluca Veronal presso l’Attitude Studio di Milano, “Delulu” si distingue per la sua capacità di affrontare temi profondi con una leggerezza accattivante.

Il brano esplora la sottile tensione tra il desiderio di trovare un senso nella vita e la consapevolezza che forse il viaggio stesso è la vera risposta. La parola “Delulu”, un termine della cultura pop che indica un’illusione o uno stato di confusione, diventa la chiave di lettura di un brano che ci invita a interrogarci sulla nostra percezione della realtà.

La canzone è una riflessione sulle relazioni mutevoli e sulla continua ricerca di significato in un mondo che spesso ci appare confuso e imprevedibile. La canzone ci conduce in un viaggio introspettivo, dove l’illusione e la realtà si fondono, lasciandoci con una domanda: quanto di ciò che percepiamo è reale, e quanto è frutto della nostra immaginazione?

Delulu dimostra una maturità artistica notevole, offrendo un brano che non solo cattura l’attenzione con le sue sonorità coinvolgenti, ma che invita anche a una riflessione profonda sulla nostra esistenza. Un singolo che si candida a diventare un punto di riferimento per chi cerca nella musica non solo intrattenimento, ma anche spunti di riflessione e di crescita personale.