For I am in Italia ad Aprile

I For I Am accompagneranno l’atteso ritorno dei Burning Heads in Italia e inoltre saranno ospiti sul palco del release show dei Rubber Room.

Capitanati dalla carismatica voce di Hanne, la band Belga negli anni ha saputo evolvere il suo sound dal pop punk di “15 Minutes late” e “All About Perspectives” a quello più tecnico e veloce di “Late Bloomers” per poi sfociare nello skate punk dall’aggressività hardcore di “The Righteous & The Wicked” senza mai perdere la sua vena melodica.

Proprio l’ultimo lavoro, uscito esattamente un anno fa, si preannuncia il protagonista delle quattro date italiane. Noi vi consigliamo di arrivate presto, perché la band sa bene come infuocare i propri show, ma soprattutto preparatevi birre e limoncello che i raga han voglia di divertirsi per davvero!

10/04 Como, IT @ Joshua Blues

11/04 Cerea, IT @ Laghetto Rosa

12/04 Cervia, IT @ Red Velvet Corazon

13/04 Morrovalle, IT @ Drunk In Public