Fracasso Italiano in Argentina!

I Fracasso Italiano, la prima band di Punk in Italiano dell’Argentina ha iniziato a suonare nel 2021 e quest’anno ha prodotto il primo album (Distruggere Le Frontiere Ogni Giorno, disponibile su Spotify) diviso in 2 volumi.

Il primo volume sono cover di gruppi italiani , con lo scoppo di far conoscere il Punk Italiano da questo lato dell’oceano.

Il secondo volume sono cover di gruppi punk argentini ma tradotti in italiano, con lo scoppo di avvicinare la lingua italiana alla gente in Argentina.

Nel frattempo la band sta componendo dei propri pezzi.

In Argentina c’è un legame culturale molto forte con l’Italia sopratutto nella gastronomia e le abitudini…. Compito ai Fracasso Italiano estendere questo legame anche tramite il Punk.