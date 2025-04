Frammenti: il nuovo singolo “Tutto il Coraggio Che Non Ho” anticipa il nuovo album

I Frammenti tornano con un nuovo singolo, “Tutto il Coraggio Che Non Ho”, anticipando l’uscita dell’attesissimo album Merce. Questo brano nasce da un apparente ossimoro: la contrapposizione tra codardia e coraggio. Ma cosa significa davvero essere coraggiosi? Per la band, il vero coraggio sta nella capacità di mostrarsi vulnerabili, di ammettere le proprie paure e debolezze senza maschere. È in questo gesto che si accende la scintilla del riscatto, un moto di coscienza che cerca di risalire dall’oscurità dell’individualismo narcisistico.

Il singolo rappresenta solo un assaggio dell’universo sonoro e concettuale di Merce. L’album si compone di quattordici tracce che attraversano epoche e influenze, senza vincoli di genere. È un lavoro crudo e viscerale, che esplora le contraddizioni della società contemporanea con uno sguardo lucido e senza compromessi. Il filo conduttore è un’urgente necessità di liberazione: dalla mercificazione delle vite, dall’anestesia dei desideri, da una realtà che spinge a consumare invece di sentire.

In Merce, la fragilità non è un difetto, ma la chiave per un cambiamento autentico. Le canzoni si muovono tra esperienze personali e riflessioni collettive, tra denuncia e consapevolezza, dando voce a chi lotta per sopravvivere in una società che guarda altrove. L’album si chiude con un tributo alle radici della band, un omaggio a chi ha segnato il loro percorso e continua a illuminare la strada.

Questo disco è frutto di una produzione indipendente, nata sotto l’egida di FORK BOYS e realizzata in coproduzione con Motorcity Produzioni, Shove Records, ZAS Autoproduzioni Rec., Forever True Rcds, Dischi Rozzi e Sonatine Produzioni.