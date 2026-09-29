FRANK TURNER: NEL 2027 GLI ULTIMI CONCERTI, POI UNO STOP

Dopo 28 anni di carriera, 10 album e oltre 3.000 concerti , Frank Turner ha annunciato che i quattro concerti di Lost Evenings in programma nel novembre 2027 alla OVO Arena Wembley di Londra saranno i suoi ultimi show per il prossimo futuro.

Il musicista britannico ha spiegato di voler rallentare dopo una vita trascorsa in tour, dedicare più tempo ad amici e famiglia e dedicarsi a nuovi progetti. Tra le ragioni della decisione anche le crescenti difficoltà economiche legate ai tour e la necessità di prendersi maggiore cura del proprio benessere fisico e mentale.

Turner ha inoltre sottolineato la volontà di chiudere questo capitolo con una serie di concerti speciali, pensati come una celebrazione degli ultimi vent’anni di carriera insieme al pubblico e ai The Sleeping Souls.

Al momento non è prevista una data per il ritorno dal vivo: “Non so davvero quando tornerò a suonare dal vivo. Certamente non per un bel po’”, ha dichiarato Turner, dando appuntamento ai fan a Wembley nel novembre 2027 per quelli che ha definito i suoi Last Evenings.