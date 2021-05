Fred Lee and The Restless pubblicano il singolo “Devil’s Chokehold”

Fredrik Lindkvist, noto soprattutto come ex cantante e frontman della band hardcore svedese Totalt Jävla Mörker, ha firmato con Lövely Records. Con il nome d’arte Fred Lee, pubblicherà il suo album di debutto da solista “Sleepwalking in Daylight” in uscita nell’estate 2021.



Ascolta il singolo: https://youtu.be/-Q4Y6oZb8_E



Abbracciando un suono e un songwriting completamente diverso, il progetto solista di Fredrik suona come qualcosa di inedito rispetto alle sue precedenti produzioni. Lo story-telling tradizionale, le melodie vocali agrodolci e i fraseggi di chitarra puliti danno vita ad un approccio al folk rock colorato ed emozionante.



“Spero che le persone che ascolteranno questo disco si renderanno conto che sono più che semplice hardcore. Forse riusciranno anche cogliere una visione della mia vita”.



Il secondo singolo che precede l’album di debutto di Fred Lee & The Restless si chiama “Devil’s Chokehold” ed esce su tutte le piattaforme di streaming il 23 aprile. Il suo album “Sleepwalking in Daylight” esce via Lövely Records l’11 giugno in formato vinile e digitale.



Streaming del singolo: https://orcd.co/devilschokehold



Pre-order “Sleepwalking in Daylight”:

https://fredleeandtherestless.bandcamp.com/releases



Social links:

Facebook: https://www.facebook.com/fredleeandtherestless

Instagram: https://www.instagram.com/fredleeandtherestless/