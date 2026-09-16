FROM THE FOG: in uscita il primo lavoro!

Riceviamo dagli amici di Underground Stars Records il comunicato per l’uscita del primo lavoro dei veneti FROM THE FOG, enjoy!

Ciao a tutt*,

oggi veniamo a presentare l’uscita dei From the Fog – S/T.

I ragazzi hanno prodotto questo EP di furiosissimo punkhardcore nella nebbia del Veneto e quello che sentirete, a nostro parere, è devastante.

Forti di esperienze pregresse molto formative i ragazzi si “incontrano” a agosto/settembre 2025 e quello che ne esce fuori è una produzione fitta e coerente. Ad aprile i ragazzi decidono di registrare qualche brano di questi. Prima valutano una demo, in fase d’opera si passa a un EP molto DIY, si conclude con questa produzione promossa e gestita da: Scuderie Ducali, Peretta Core, Losche Produzioni e Underground Stars Records.

Questa settimana, giorno venerdì 18 settembre, uscirà il disco in CD e Musicassetta (quest’ultime in tiratura limitata)

Qui di seguito Tracklist del disco:

01.Per Cosa

02.Mortale Umanità

03.Ascoltaci, Oh Signor*

04.Dio non c’è, ma la frustrazione sì!

05.Emarginato

06.30 Minuti

Il disco coerentemente con il genere parla di: attualità, politica in senso lato, del senso di emarginazione sociale e della frustrazione di vivere in un mondo dipendente dai social e dalle dinamiche contemporanee e di provincia.