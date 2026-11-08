FROM THE FOG: s/t

I From The Fog vengono dal Veneto e propongono un Hardcore agitato, disturbante e incazzato, con un bel piglio street e tanta bile da sputare fuori, nelle loro parole scorrono tutto il disagio e la frustrazione della vita di provincia, sono la voce di chi nasce nei luoghi desolati e da evitare, luoghi martoriati dalla guerra, dove non esiste più umanità ne famiglia, e qualcosa che si può chiamare casa; in 6 tracce vogliono gettare le basi per destabilizzare un sistema che non vede le sofferenze ed i reali bisogni di una società completamente allo sbando, cosa ahinoi più che mai attuale.

Musicalmente mi esaltano parecchio, suoni grezzi e veloci, potentissimi e che viaggiano sul sottile filo che separa l’hardcore dallo streetpunk, canzoni che non lasciano respirare, fatte per entrare immediatamente nel cervello con un songwriting deciso, crudo e senza alcuna barriera, per quanto mi riguarda questo EP è un ottimo lavoro, ben registrato e curato nei contenuti, occhio che sono altamente esplosivi, astenersi gli estimatori delle vetrine.

Prodotto grazie alla collaborazione tra Peretta Core, Underground Stars Records, Scuderie Ducali e Losche Produzioni, registrato, mixato e masterizzato presso il Duval Basement da Fabio D’Alessandro, foto di NICOG84, impaginazione di Cristina.

tracklist:

01. per cosa

02. mortale umanità

03. ascoltaci, oh signor*

04. Dio non c’è, ma la frustrazione si!

05. emarginato

06. 30 minuti