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Full Pipe Rock Festival: torna il 19 e 20 giugno la quinta edizione

byDeka
9 Giugno 2026
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Il Full Pipe Rock Festival torna il 19 e 20 giugno per la sua quinta edizione con due giornate a ingresso gratuito dedicate a musica, sport, arte, cibo e solidarietà.

La line up di venerdì 19 giugno vedrà sul palco Management del Dolore Post-Operatorio, Ottobre, Haram e Break Out Of Mind, seguiti dall’afterparty di Mainstream – Una Festa. Sabato 20 giugno sarà invece la volta di Punkreas, Colla, Honeypunk e Still No One, con chiusura affidata all’afterparty di Rockstar Generation.

Oltre ai concerti, il festival proporrà un ricco programma di attività collaterali tra skate area con workshop e contest, area bike dedicata ai più giovani, food truck con opzioni vegetariane e gluten free, market area, spazio bambini e campeggio gratuito per tende e camper.

Anche quest’anno torna inoltre “Prevention Rocks”, iniziativa realizzata in collaborazione con Amiche per la Pelle APS e Angela a Colori per sostenere progetti legati alla prevenzione attraverso attività di raccolta fondi durante l’evento.

 

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