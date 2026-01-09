Fuori il nuovo EP dei Deathwood

È uscito Zombiecracy, il nuovo EP dei Deathwood, pubblicato il 2 gennaio 2026 da Indelirium Records.

Il disco segna un nuovo capitolo per la band, che spinge ulteriormente su un sound oscuro e aggressivo, rimanendo saldamente ancorata alle proprie radici horror punk.

Tra riff punk rock veloci e taglienti, atmosfere cinematografiche e testi macabri, Zombiecracy affronta temi come il degrado sociale, il controllo delle masse e visioni apocalittiche filtrate attraverso un immaginario horror. Un’uscita compatta e d’impatto che fonde l’urgenza del punk classico con l’estetica distintiva dei Deathwood, pensata sia per i fan storici sia per chi si avvicina per la prima volta alla scena horror punk internazionale.

https://youtu.be/T6PvHM5oODg?si=zs6hVrdxtphj0rmw