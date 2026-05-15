Fuori il nuovo singolo dei THE SLURMIES “The King of Tagada’”

Tornano i The Slurmies con il nuovo singolo che anticipa il terzo lavoro in studio della band, in uscita a settembre 2026 per Striped Records.

“The King of Tagadà”, con il suo sound diretto e veloce, ci riporta indietro a un ricordo specifico, universale per molti di noi: quel ragazzino capace di restare in piedi mentre tutti gli altri volano via, e quel vissuto carico di emozioni, caos e disordine che caratterizzano la ricerca di sé e del proprio posto nel mondo.

In generale, il nuovo lavoro dei “cool kids” vicentini si muove sulle coordinate ramonescore con cui abbiamo imparato a conoscerli, unite alle tipiche melodie in stile Lookout! Records anni ’90, esplorando nei testi temi più ampi e scomodi come alienazione, rabbia, rifiuto sociale e fragilità — sempre a 200 all’ora.

Per ascoltare il nuovo singolo dal vivo, i The Slurmies vi aspettano il 23 maggio 2026 al WE ARE THE RATS FEST presso il Centro Sociale Django di Vicenza.

Registrazione, mix e master a cura di Haunted Studio Recording.

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