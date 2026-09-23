Fuori il primo singolo di Brijitte West & The Greenowskis

Brijitte West è stata la leader dei NY Loose, band che nel 1996 fece uscire uno dei migliori dischi punk/rocknroll anni ’90: “Year of the rat”.

Nel 2026 torna alla ribalta proprio dalle nostre parti con una nostra vecchia conoscenza: Lester Greenowski. I due, insieme a Wilko Zanni dei Rats (si, quelli di “Indiani Padani”) tirano fuori un disco prodotto da Rum Bar Records. Il disco uscirà a Novembre, ma è appena uscito il primo singolo che è già una bomba: si chiama “Doin’ Alright”, beccatevi il video.