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Fuori il primo singolo di Brijitte West & The Greenowskis

byGabriele Squillace
23 Settembre 2026
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Brijitte West è stata la leader dei NY Loose, band che nel 1996 fece uscire uno dei migliori dischi punk/rocknroll anni ’90: “Year of the rat”.
Nel 2026 torna alla ribalta proprio dalle nostre parti con una nostra vecchia conoscenza: Lester Greenowski. I due, insieme a Wilko Zanni dei Rats (si, quelli di “Indiani Padani”) tirano fuori un disco prodotto da Rum Bar Records. Il disco uscirà a Novembre, ma è appena uscito il primo singolo che è già una bomba: si chiama “Doin’ Alright”, beccatevi il video.

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