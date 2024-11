Fuori il terzo album dei BRAVO

È uscito da pochissimi giorni il terzo album dei Bravo “Greetings from the worst future” per Dinomite Records (IT) e Catsclaw Records(UK).

I Bravo sono un trio punk rock nato a Latina nel 2010. Il gruppo nasce da Luca (Voce e chitarra) e Riccardo (Batteria) dopo lo scioglimento della loro precedente band (Daire).Ai due si aggiunge dopo pochi mesi Giuseppe al basso. Dopo la stesura dei primi pezzi e i primi concerti tra la provincia di Roma e Latina nel 2011 esce il loro primo album “Apes in Space” distribuito digitalmente con l’aiuto dell’etichetta milanese Rocketman Records. 11 pezzi di punk rock diretto ma con grande attenzione alle linee melodiche e alle armonie vagamente sixties, si possono sicuramente anche riconoscere le influenze di Weezer, Ash, Alkaline Trio, Get up kids…. Seguono concerti in giro per la penisola che portano la band a dividere il palco con importanti nomi quali The Queers, The Gamits, Senzabenza, Adolescents, The Mangies, Rappresaglia.

Nel 2018 esce il loro secondo album Pizza Harakiri, dove i 3 cercano di evolvere ulteriormente il loro sound perdendo un po’ l’immediatezza scansonata del primo lavoro in favore di intrecci melodici più malinconici. Seguono anni dove la band non è particolarmente attiva, i tre infatti si dedicano anche ad altri progetti (Billycock , Minus Hero , TheMentos) ma riescono tuttavia a portare avanti i Bravo con sporadici concerti e apparizioni.

Con la fine della pandemia la band si rimette a lavoro su un nuovo album che vede la luce nel novembre del 2024. Greetings from the worst future nasce nel Loops Studio di Latina, con l’aiuto dell’etichetta romana Dinomite Records e di Catsclaw Records (UK). La formula è quella di sempre ma in questo lavoro i 3 impiegano sicuramente più cura sul sound e sugli arrangiamenti. Attualmente la band ha in programma diverse date tra il centro e il nord italia per promuovere l’album