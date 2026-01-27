34K
Fuori “Mirror Lies”, il singolo di debutto degli ALREADY BURIED

byAmanda Milan
27 Gennaio 2026
No comments

È da poco uscito “Mirror Lies”, singolo di debutto degli Already Buried. Si tratta di una nuova band hardcore di Milano, formatasi nel 2024 da membri precedentemente attivi nella scena hardcore e metal italiana degli anni 2000 (Abel Is Dying, To The Embers).

Ispirandosi al suono grezzo e aggressivo dell’hardcore di fine anni ’90 e inizio 2000 come Strife, Terror e Cold World, gli Already Buried propongono una manciata di brani brevi e diretti, costruiti su groove pesanti, riff metallici e potenti cori.

Il singolo esce per l’etichetta Rebuilding e rappresenta il miglior biglietto da visita della band: un sound aggressivo accompagnato da cori pensati per essere urlati dal vivo. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e su Bandcamp – di seguito il link per l’ascolto: https://distrokid.com/hyperfollow/alreadyburied/mirror-lies.

A “Mirror Lies” seguirà un secondo singolo in uscita a febbraio e un EP completo di 6 brani previsto per la primavera 2026. È prevista anche un’uscita in formato fisico: per maggiori
dettagli è possibile seguire i canali social della band e dell’etichetta:
Ig Already Buried: https://www.instagram.com/alreadyburiedflow/
Ig Rebuilding: https://www.instagram.com/rebuilding.it/
Bandcamp Already Buried: https://alreadyburied.bandcamp.com/

