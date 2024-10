Fuori QUALE DESTINO PER N’OI! Vol.3: gran ritorno in Italia per i THE CHISEL!

A pochissimi giorni dalla seconda edizione, Sixtynine Brigade e Sharp Milano sganciano la bomba annunciando subito la prossima data di Quale Destino per N’oi! del prossimo anno.

Appuntamento sabato 29 marzo alle 19:00 come sempre al CSA Baraonda di Segrate, con un ricchissimo menù. Sul palco:

THE CHISEL

NABAT

SEMPRE PEGGIO

UGUAGLIANZA

OSTILE

BILLOWS

GRANDINE DELL’INGIURIA

SPIRITO DI LUPO

Avete presente godersi i The Chisel sul palco del Baraonda? Chi li ha visti durante il nostro festival a settembre sa di cosa stiamo parlando! Vietato mancare!

Ci dicono gli organizzatori:

“È sempre un “ripartire”, ma ogni volta con qualcosa in più…

Neanche il tempo di fermarsi un secondo che siamo già qui ad annunciarvi che a sto giro l’abbiamo fatta grossissima.

Ci siamo affezionati a questo percorso e a tutte le sue difficoltà che magari ogni tanto ci fanno pensare veramente “Quale Destino Per n’Oi!?”, ma poi senza neanche rendercene conto siamo di nuovo punto e a capo, in mezzo alla tempesta cercando di capire come fare ad incastrare e a far funzionare le cose.

Forse è un continuo mettersi in gioco o forse è semplicemente quella voglia di non smettere di sognare mai?!

Questo sarà sicuramente il nostro “FUCKING NIGHTMARE”, friends and enemies:

“QUALE DESTINO PER N’OI! VOL-3”

Grafiche pazzesche al solito a cura di Joe 1 (Roberta).

Segui gli aggiornamenti qui e sulle pagine:

Sharp Milano (Suspenders Milano)

Sixty-Nine Brigade Milano

CSA Baraonda