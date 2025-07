Fuori “Risveglio”, il nuovo EP dei CORPO ESTRANEO

Torna il Krsna-Punk dei CORPO ESTRANEO, band bolognese attiva dal 2020. Ambasciatori della nuova generazione di hardcore italiano, dopo il loro disco di debutto “Il Tempo è Adesso” del 2024 (di cui vi abbiamo parlato qui, leggi l’intervista!) è tempo di una nuova release per Devarishi Records, caposaldo di questo genere e punto di riferimento in Europa.

“Risveglio” è un mix devastante di hardcore e thrash distribuito nei 6 brani che compongono il disco, consigliato sicuramente per i fan di Cro-Mags, Sick of it All e Sottopressione! Esce nel formato 12”, nelle due variant Red w/Yellow & Black Splatter e Yellow w/Purple Splatter.