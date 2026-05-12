Gab De La Vega annuncia un tour solista in Canada a supporto dell’album “Life Burns”

Gab De La Vega, cantautore bresciano con radici nel punk rock e nell’hardcore, si prepara a tornare in Canada per una nuova serie di concerti in versione solista acustica a supporto del suo ultimo album Life Burns, proseguendo un percorso che negli anni lo ha legato sempre di più a questo Paese.

Il tour partirà dal Pouzza Fest di Montreal per poi attraversare Quebec e Ontario, includendo una tappa a Toronto, città che ormai considera una seconda casa, dove tornerà a esibirsi sul palco della leggendaria Horseshoe Tavern, uno dei locali più iconici della storia della musica canadese. Il viaggio proseguirà poi verso ovest, raggiungendo per la prima volta l’Alberta. Un totale di 26 concerti spalmati su circa un mese.

“Sono estremamente felice di tornare in Canada e portare il tour acustico di Life Burns in un Paese a me molto caro,” racconta Gab De La Vega. “Si parte dal Pouzza Fest e poi suonerò tra Quebec e Ontario, inclusa Toronto, che nel tempo è diventata una seconda casa. Tornare alla Horseshoe Tavern, uno dei piccoli templi della storia della musica in Canada, è sempre qualcosa di speciale.”

“Avere finalmente la possibilità di arrivare in Alberta significa molto per me. Ci sono persone che hanno creduto in quello che faccio e mi hanno dato l’opportunità di portare queste canzoni in luoghi dove non sono mai stato. È qualcosa che non do per scontato.”

Interamente autoprodotto e organizzato in prima persona, il tour riflette l’etica DIY che da sempre caratterizza il percorso di Gab De La Vega. “È un tour completamente DIY, come praticamente tutto quello che faccio da quando ho iniziato. Si basa sull’entrare in contatto con persone, musicisti, promoter e locali che credono davvero nella musica. A pensarci, è ancora incredibile che canzoni scritte a Brescia possano viaggiare così lontano e prendere quasi una vita propria.”

Nel corso degli anni, Gab De La Vega ha portato la sua musica in oltre 20 Paesi tra Europa, Regno Unito, Nord America e Sud America, condividendo il palco con artisti come Frank Turner, Against Me!, Laura Jane Grace, PUP, Chuck Ragan, Joey Cape, Tim Vantol, Kevin Seconds (7 Seconds) e molti altri.

Oltre ai concerti solisti, si esibisce anche in formazione full band con The Open Cages. Il suo ultimo album Life Burns, pubblicato nel marzo 2024 da SBÄM Records in collaborazione con Sell The Heart Records (USA), Epidemic Records, Motorcity Produzioni e Overdrive Records, ha ricevuto ottimi riscontri ed è stato supportato da numerosi tour in Europa e negli Stati Uniti.

Per questo tour canadese, Gab De La Vega sarà accompagnato da Fast Eddie dal 21 al 24 maggio e da James Renton nelle date in Alberta dal 9 all’11 giugno, condividendo il palco con amici di lunga data e nuovi incontri lungo il percorso.



TOUR DATES

17.5 Montreal, QC – Pouzza Fest

18.5 Montreal, QC – City Sessions MTL

20.5 Toronto, ON – The Horseshoe Tavern

21.5 London, ON – Supply and Demand

22.5 Windsor, ON – Meteor

23.5 Cambridge, ON – The Odd Farm Festival

24.5 Niagara Falls, ON – No Tell Cocktail

25.5 St Catherines, ON – Dive Pub

26.5 Guelph, ON – Royal Cat Records

27.5 Millbrook, ON – TBD

28.5 Hamilton, ON – Doors Pub

29.5 Deseronto, ON – Upper Canada Opera House

30.5 Belleville, ON – The Belle Pub

31.5 Vankleek Hill – Beau’s Brewery

2.6 Cornwall, ON – Buds Records

3.6 Quebec City, QC – Le Knock-Out

4.6 Trois Rivieres, QC – Cafe Bar Zenob

5.6 Thetford Mines, QC – Des Haldes

6.6 Sherbrooke, QC – Le Murdoch

7.6 Ottawa, ON – Avant-Garde

9.6 Edmonton, AB – The Buckingham

10.6 Red Deer, AB – Vin L Den

11.6 Drumheller, AB – TBD

12.6 High Rivers – The Vinyl Cafè

13.6 Medicine Hat – Alternative Waves Music Fest

14.6 Medicine Hat – The Yard