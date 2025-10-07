Gab De La Vega celebra i dieci anni di “Never Look Back” con un tour acustico in Italia

A dieci anni dall’uscita di Never Look Back (2015), Gab De La Vega torna alle origini con una serie di concerti acustici che celebrano il disco che ha dato grande spinta al suo percorso nella musica.

Dopo un anno e mezzo intenso, segnato dall’uscita del suo quarto album Life Burns (pubblicato da SBÄM Records, Sell The Heart Records, Epidemic Records, Motorcity Produzioni e Overdrive Records), Gab riporta tutto a casa con un tour speciale che toccherà diverse città italiane.

Le date vedranno il musicista bresciano proporre alcuni brani di Never Look Back che da tempo mancavano dalle scalette, accanto a pezzi tratti dai suoi lavori successivi. Sarà un viaggio musicale attraverso dieci anni di carriera, un ritorno a quell’atmosfera intima e diretta che lo ha accompagnato quando ha iniziato a viaggiare in lungo e in largo con la sua chitarra.

Gab De La Vega racconta:

“Ripensando a quando è uscito Never Look Back, mi vengono in mente le tante persone che ho conosciuto grazie a quell’album; molte di esse oggi le chiamo amici e sono molto grato che la musica ci abbia fatto incontrare. Never Look Back è l’album che mi ha consentito di iniziare a girare molto. Ricordo di aver ricevuto le copie in vinile pochi giorni prima di partire per il mio primo tour in UK. Poi i tanti concerti qui in Italia, in Europa, la prima volta negli Stati Uniti e Canada con Greg Rekus, amico di vecchia data ormai.

In questi concerti in acustico voglio riportare un po’ quell’atmosfera che c’era durante i miei concerti di quel periodo, cosa che provo sempre a fare sia nelle date soliste che full band. Ma questa volta, il focus è proprio quello: ripercorrere questi anni, da quel momento ad oggi e celebrare un album che mi ha dato tanto e che ha posto le fondamenta per quello che è venuto dopo: il primo singolo full band I Want Nothing, il primo album full band Beyond Space And Time e l’ultimissimo Life Burns, che mi sta dando grandi soddisfazioni.

Per festeggiare Never Look Back ho voluto rivisitare in chiave acustica una canzone punk rock che ho sempre amato, che mi ha accompagnato nei concerti solisti nell’ultimo anno e mezzo, No Cigar dei Millencolin. Spero vi piacerà, dal vivo la gente ha sempre risposto molto bene, quindi ci tenevo a consegnarla a chi apprezza la mia musica”.

Il 17 ottobre, in concomitanza con il tour, verrà pubblicato proprio No Cigar, il nuovo singolo acustico di Gab De La Vega: una personale rivisitazione del classico dei Millencolin, già disponibile in preorder e presave digitale a questo link: https://www.smarturl.com/gdlvnocigar

Il tour si aprirà con un’unica data full band con The Open Cages e proseguirà con una serie di concerti acustici che offriranno un’occasione unica di vivere Gab De La Vega in una veste più intima, con uno sguardo al passato e al futuro della sua avventura musicale.

LE DATE:

10 Ottobre – Castiglione delle Stiviere – Arci Dallò (FULL BAND w/ The Open Cages)

16 Ottobre – Romans D’Isonzo – Casa Base

17 Ottobre – Udine – Tajo

18 Ottobre – Trieste – Circolo Ferriera

22 Ottobre – Brescia – Belafonte

23 Ottobre – Mondovì – Caimano Felice

24 Ottobre – Genova – Adescite Fest

25 Ottobre – Bologna – Sottopressione

26 Ottobre – Vicenza – Bacaro Della Pizza