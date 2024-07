Gab De La Vega pubblica il video di Adrenaline Rush girato in tour con la band.

Gab De La Vega condivide un nuovo video musicale per il brano “Adrenaline Rush”, tratto dall’album “Life Burns”, pubblicato da SBÄM Records in tutto il mondo, Sell The Heart Records negli Stati Uniti ed Epidemic Records, Motorcity Produzioni e Overdrive in Italia.

GUARDA IL VIDEO:

Il video è stato girato durante il tour europeo di Gab De La Vega and The Open Cages a Maggio, quando il musicista bresciano ha portato la full band in Austria, Repubblica Ceca, Germania e Belgio per un tour di undici concerti per promuovere il nuovo album.

Il video, girato interamente su smartphone durante il tour, al quale è stato poi dato l’aspetto di film in Super8, esalta l’immediatezza e la crudezza del montaggio, rendendolo ancora più accattivante e perfettamente in linea con la canzone.

Gab De La Vega commenta:

“Adrenaline Rush è una delle canzoni che sembrano piacere di più del mio nuovo album “Life Burns” ed è stata sicuramente una delle più divertenti da suonare dal vivo dall’inizio del tour.

Quei giorni di tour con la band sono stati incredibili, tra le esperienze più belle da quando ho iniziato a fare tour, molti anni fa.

I miei compagni di band The Open Cages sono musicisti di un talento pazzesco, si impegnano al cento per cento in quello che fanno, ma sono anche alcune delle persone più divertenti con cui abbia mai avuto il piacere di suonare.

Ogni secondo di quel tour era un’occasione per fare o dire qualcosa di stupido e non riuscivamo a smettere di ridere e divertirci. Datemi una band che spacchi di brutto ma che mi faccia ridere per ogni cazzata e sarò il musicista più felice del Mondo!

Essendo“Adrenaline Rush” una canzone che fa riferimento al potere della musica e all’effetto che la musica può avere sulla vita delle persone, ci è sembrato appropriato tributare il brano con un video di questo tipo, qualcosa che catturasse un assaggio dell’intensità di quei giorni on the road con la band”.

Il viaggio di Gab De La Vega ha attraversato negli anni l’Europa, compreso il Regno Unito, la costa orientale degli Stati Uniti, il Canada e il Sud America, e l’ha visto condividere i palchi con artisti importanti come Frank Turner, Against Me!, Laura Jane Grace, PUP, Chuck Ragan, Joey Cape e altri ancora. Nel 2022 ha partecipato con la sua band al Lost Evenings Festival di Frank Turner a Berlino, su invito del cantautore britannico, e recentemente ha intrapreso il “Road to the Next Chapter Tour” nel 2023, colmando il divario tra il suo terzo disco, “Beyond Space And Time” e il nuovo album “Life Burns”.

Il tour di “Life Burns” continua, con tour full band e da solista che si svolgeranno nei prossimi mesi.

La prossima tappa sarà quella che Gab De La Vega ha definito l’ultima occasione per vedere la band esibirsi nella sua città natale, Brescia, per molto tempo.

Gab De La Vega e The Open Cages suoneranno sul palco principale della Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia, uno dei principali eventi estivi del Nord Italia, in apertura ai Tre Allegri Ragazzi Morti.

