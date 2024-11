Gab De La Vega pubblica il video di “Immortal” e parte per un tour in acustico negli Stati Uniti

Gab De La Vega ha pubblicato un nuovo video per “Immortal,” un brano tratto dal suo ultimo album Life Burns, pubblicato in tutto il mondo su SBÄM Records, in collaborazione con Sell The Heart Records (USA), Epidemic Records, Motorcity Produzioni e Overdrive (Italia). A Novembre, De La Vega sarà per un tour acustico su entrambe le coste degli Stati Uniti, portando Life Burns dal vivo insieme in una lunga serie di concerti.

Il video musicale di “Immortal” cattura la vita e le avventure di un bambino nella sua quotidianità. Le immagini semplici ma potenti riflettono i testi introspettivi del brano, creando un contrasto emozionante tra l’innocenza dell’infanzia e i temi profondi della canzone.

Diretto da Simone Piccinelli, che è anche chitarrista nei The Open Cages, la band di supporto di De La Vega, il video si allontana dal mettere in primo piano De La Vega o la sua band, concentrandosi invece sul viaggio del giovane protagonista. “È una canzone molto personale e intima,” afferma De La Vega. “La visione di Simone era di focalizzarsi sulle speranze, l’innocenza e la semplicità dell’infanzia. Abbiamo scelto di coinvolgere Andrea, figlio del nostro ex batterista Cello e della sua compagna Greta, aggiungendo un ulteriore livello di profondità al brano grazie alla presenza di amici e persone care.”

Oltre al nuovo video, De La Vega intraprenderà un tour acustico solista di 19 concerti durante il mese di novembre. Si esibirà sia sulla East Coast sia sulla West Coast, condividendo il palco con Black Guy Fawkes nelle date della East Coast. Il tour celebra Life Burns e include brani sia dal suo nuovo album sia dalle sue precedenti pubblicazioni.

Dopo anni passati a suonare punk e hardcore, Gab De La Vega ha preso in mano una chitarra acustica, portando una nuova autenticità alla sua musica pur mantenendo l’energia grezza delle sue radici punk. Con una carriera solista che abbraccia più di un decennio, si è esibito in tutta Europa, Nord e Sud America e Canada, condividendo il palco con artisti come Frank Turner, Against Me!, Laura Jane Grace, PUP e molti altri. Nel 2022, Gab è stato invitato da Frank Turner a suonare al Lost Evenings Festival a Berlino, consolidando ulteriormente la sua presenza nella scena musicale underground di un certo cantautorato dal cuore punk rock. Il suo nuovo album Life Burns è uscito a marzo 2023 e il tour ha già toccato diversi paesi europei, con concerti sia full band che acustici. Ora, porterà questi 19 concerti esclusivi negli Stati Uniti, su entrambe le coste.

7/11/2024 – Hartford, CT – Littleroot Collective

8/11/2024 – Hillsborough, NJ – Flounder Brewing

9/11/2024 – Long Island, NY – Whiskey Rocks

10/11/2024 – Neptune City, NJ – Cats Luck Vegan

11/11/2024 – Philadelphia, PA – Ortlieb’s

12/11/2024 – Baltimore, MD – The Depot

13/11/2024 – Richmond, VA – Possum Lick Farms

15/11/2024 – Bremerton, WA – Rimbert Illustration

16/11/2024 – Wenatchee, WA – Wally’s House of Booze

17/11/2024 – Longview, WA – Fei’s Carriage

18/11/2024 – Portland, OR – The Snug

19/11/2024 – San Francisco, CA – Hotel Utah

20/11/2024 – Santa Rosa, CA – Brew

21/11/2024 – Sacramento, CA – Cafe Colonial

22/11/2024 – El Cerrito, CA – Little Hill Lounge

23/11/2024 – Berkeley, CA – 924 Gilman Street

24/11/2024 – Santa Rosa, CA – Arlene Francis Center

25/11/2024 – Pine Mountain Club, CA – The Perch

26/11/2024 – San Pedro, CA – The Sardine

L’instancabile musicista bresciano non ha però finito con quest’anno. Subito dopo aver annunciato le date del tour statunitense, ha confermato che a dicembre sarà in tour con la sua band di supporto, The Open Cages, in Spagna, chiudendo uno degli anni più intensi della sua carriera. Gli show in Spagna sono promossi da HFMN Crew e saranno:

18/12 – Barcellona – Sala Meteoro

19/12 – Madrid – Sala Starving

20/12 – Tolosa – Bonberenea

21/12 – Pamplona – Akelarre

22/12 – Oviedo – Kuivi Stage