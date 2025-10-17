Gab De La Vega reinterpreta “No Cigar” dei Millencolin in una versione acustica personale e autentica

Gab De La Vega pubblica “No Cigar”, una reinterpretazione acustica di uno dei brani più iconici dei Millencolin.

Il singolo, accompagnato da un video, rende omaggio a una canzone che ha segnato un’intera generazione punk rock, riletta con lo stile personale, sincero e diretto che contraddistingue il cantautore bresciano.

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/ELVX3ur6xRg

«Ho iniziato a suonare questa versione acustica ogni tanto durante i miei set solisti un paio d’anni fa. Poi, durante il mio tour negli Stati Uniti l’anno scorso, mi sono reso conto che questa reinterpretazione di un classico immortale rappresentava perfettamente sia il mio stile che le mie radici punk rock.

Dal momento che i Millencolin sono una band svedese, spesso facevo notare che questa canzone arriva da una band europea – e da italiano in tour negli States, quindi tecnicamente anch’io europeo, mi piaceva dire ironicamente: “Sì, voi avete delle grandi band, e sono cresciuto ascoltando tanta musica americana, ma così è come si fanno le cose in Europa.”

Era il mio modo di rendere omaggio al tocco unico del punk rock europeo dei Millencolin – e di riflesso al mio modo personale di intendere il punk rock, il cantautorato e la musica in generale. Ogni volta che la suonavo, la gente la cantava insieme a me, e ho pensato che sarebbe stato bello catturare quella sensazione in studio.»

Il brano arriva dopo Life Burns, pubblicato da SBÄM Records, Sell The Heart Records, Epidemic Records e Motorcity Produzioni e Overdrive Records: un disco che rappresenta al meglio il suono attuale di Gab De La Vega, soprattutto nei concerti full band accompagnato da The Open Cages.

Con “No Cigar”, Gab mostra ancora una volta la sua capacità di unire il mondo del punk rock e quello del songwriting, dando nuova vita a un classico con autenticità e sensibilità contemporanea.

Parallelamente all’uscita del singolo, Gab De La Vega celebra i dieci anni di Never Look Back con un tour acustico speciale. Un ritorno alle origini, voce e chitarra, per ripercorrere un decennio di musica, esperienze e viaggi.

No Cigar sulle piattaforme digitali: www.smarturl.com/gdlvnocigar

“NEVER LOOK BACK – 10th Anniversary Acoustic Tour”