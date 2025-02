Galaxy Beer Band ecco l’album… al malto e orzo!

La Galaxy Beer Band, o GBB, nasce per divertimento a fine 2019 tra amici che frequentano lo stesso locale, appunto il Galaxy Beer Shop, tutti musicisti facenti parti di gruppi del reggiano come Mele Marce, Moai, Acid Golf Club.

L’idea è quella di registrare un pezzo a tema natalizio per puro divertimento, che parli di birra, del locale in cui si incontrano e della gente che lo frequenta.

Per questo motivo viene coinvolto come quarto membro il titolare del locale stesso, convincendolo a scrivere a cantare pur essendo privo di qualsiasi esperienza in merito.

Il gruppo nasce quindi con spirito goliardico e con l’intento di registrare un unico pezzo per poi sciogliersi, ma il divertimento e le idee sono tante e si decide di continuare a incontrarci saltuariamente.

A 5 anni dalla nascita di questo gruppo l’LP è pronto, 13 pezzi aventi un unico filo conduttore: la birra.

Ascoltatelo di seguito: