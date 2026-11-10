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GAMBE DI BURRO, WATER TOWER e GLORY HALL: tre generazioni di punk brianzolo sullo stesso palco

byDeka
10 Novembre 2026
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Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21:30, tre generazioni di punk brianzolo si ritroveranno sullo stesso palco per una serata all’insegna della musica e delle reunion.

Protagonisti saranno i Gambe di Burro, formazione punk rock attiva dal 1997, nata ai tempi della lira e sciolta a causa del Millennium Bug. La band tornerà sul palco per quella che viene annunciata come un’ultima reunion.

Con loro i Water Tower, istituzione dello ska punk brianzolo dal 1989, pronti a portare sul palco l’energia e la voglia di divertirsi che li accompagnano fin dagli esordi.

A completare la serata ci saranno i Glory Hall, che definiscono il proprio sound “loser punk post-adolescenziale”. Attivi dal 2014, si presentano come quattro ragazzini nel corpo di quattro persone quasi adulte. A volte cinque.

L’ingresso è gratuito con tessera ARCI. Non sono previste prenotazioni: l’accesso sarà consentito fino a esaurimento della capienza, senza corsie preferenziali o posti riservati.

La serata è organizzata in collaborazione con Produzioni Sonore Brianza e Punk039.

Venerdì 13 novembre 2026 – ore 21:30
Ingresso gratuito con tessera ARCI
No prenotazioni.

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