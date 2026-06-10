GANAS DE MAR: si aggiunge una data in provincia di Genova per i BULL BRIGADE

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GANAS DE MAR!

BULL BRIGADE & FRIENDS LIVE IN ARENZANO

I Bull Brigade, nel pieno del loro tour estivo, aggiungono un’altra regione al loro calendario con una speciale tappa ligure: venerdì 7 agosto 2026 arriva Ganas de Mar, una serata all’insegna del punk e dell’energia dal vivo che vedrà sul palco, oltre ai Bull Brigade, anche nomi di spicco della scena come Stiglitz, Cara Calma e SconVoltri. A chiudere la festa ci penserà uno speciale afterparty firmato Dj Fede. I biglietti sono già in vendita su Ticketone.

Attivi dal 2006, i Bull Brigade rappresentano una delle realtà più solide e riconosciute della scena punk rock italiana. In quasi vent’anni di attività, la band ha costruito un percorso coerente e appassionato, fatto di dischi, tour e collaborazioni, mantenendo sempre viva la propria identità e il legame con il pubblico.

Il loro sound unisce street punk, punk rock e hardcore in un equilibrio unico, sorretto da una voce ruvida ma capace di grande espressività melodica. A renderli riconoscibili è anche la forza autentica dei testi, che intrecciano poesia e realismo per raccontare la vita di strada, le periferie urbane, la classe operaia, il mondo della tifoseria e le tensioni sociali che attraversano il presente.

GANAS DE MAR!

BULL BRIGADE & FRIENDS LIVE IN ARENZANO

Venerdì 7 Agosto 2026

Arenzano (GE), Villa Figoli – via Olivete, 40

Inizio concerti h. 19:30

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico: € 20,00 + prev.