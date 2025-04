GARAGELAND PRIMA PUNTATA:

Il Ruvido, Punkadeka e Clash City Rockers Cafè presentano Garageland!

Un nuovo format, un modo diverso e leggero di raccontarsi ispirato dallo spirito ribelle dei The Clash.

Di loro nel 1977 quando erano agli inizi fu scritto su uno dei più importanti magazine musicali dell’epoca che erano un gruppo da garage e lì dovevano tornare, loro risposero con il brano “Garageland” nell’album di esordio.

Garageland è frutto della passione per la musica, dello scambio di idee, dello stare insieme, del dare visibilità a chi fatica a farsi vedere in questa “terra dei garage”.

Due frasi possono rappresentare il nostro Garageland:

-“Non voglio sentire cosa stanno facendo i ricchi, non voglio andare dove stanno andando i ricchi,

pensano di essere così intelligenti, pensano di essere così a posto ma la verità la conoscono solo i ragazzi di strada” (Garageland – The Clash)

-“La fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà”

Sono periodi brutti, faticosi e pieni di rabbia, noi proviamo a rimanere sul pezzo, a modo nostro.

NOI AL MONOPOLIO PREFERIAMO IL GARAGE!

Ospiti della prima puntata: Circus Punk