GENERAL CHAOS, il nuovo singolo anticipa il secondo album

I General Chaos, trio punk di Montréal composto da musicisti sedicenni, pubblicano “Busted”, primo singolo estratto dal secondo album “Can’t Please ’Em All”, in uscita l’8 maggio per Stomp Records.

Il brano si caratterizza per un approccio diretto e veloce, costruito su chitarre essenziali, una sezione ritmica compatta e un ritornello immediato. Le sonorità richiamano il punk rock di matrice street e melodica, con riferimenti a band come Rancid, Descendents, Green Day e Propagandhi. La struttura rimane essenziale, con una durata contenuta e un’impostazione pensata per l’impatto immediato.

Dal punto di vista lirico, “Busted” affronta il rapporto tra autonomia personale e conseguenze delle proprie azioni. Il testo esprime la volontà di affermare le proprie idee senza compromessi, anche a costo di affrontarne le ripercussioni.

Nati nel 2022 quando i membri avevano dodici anni, i General Chaos si sono rapidamente inseriti nella scena punk di Montréal, esibendosi in contesti come il Pouzza Fest e in numerosi spazi all-ages tra Québec e Ontario. Il primo album “Outta My Way”, registrato con Ryan Battistuzzi, ha rappresentato un primo passo verso il consolidamento del progetto.

Il nuovo lavoro “Can’t Please ’Em All” è stato registrato in tre giorni presso Le Stuzzio, ancora con Battistuzzi, e prodotto da Fred Jacques dei The Sainte Catherines. Il disco punta a mantenere l’immediatezza dell’esecuzione dal vivo, valorizzando un suono diretto e privo di sovrastrutture. Tra gli elementi distintivi emergono le linee di basso di Aude Deniger, la precisione alla batteria di Rémi Jacques e il lavoro essenziale alle chitarre di Constantin Blondy.