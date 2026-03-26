Gentilesky: in arrivo il nuovo album Dream

I Gentilesky, band post-punk turco-italiana nata nel 2022, pubblicheranno il loro nuovo album Dream il mese prossimo. Dal loro esordio hanno già pubblicato un album per Hozac Records e hanno effettuato diversi tour europei, con performance a festival come We’re Loud e Handmade. La cantante Yaprak Kirdok si è trasferita da Istanbul a Caligari nel periodo di formazione della band, portando una prospettiva originale al loro suono.

È possibile organizzare un’intervista con Yaprak Kirdok sul nuovo album e sulla sua esperienza nelle scene punk turca e italiana, oppure ricevere una copia per recensione, digitale o vinile. La band ha inoltre programmato un tour europeo, con date italiane già confermate nel Nord Italia.