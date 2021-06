SBAM Records ha annunciato l’uscira della ristampa in Lp 12″ del s/t d’esordio dei californiani Get Dead.

L’Lp sarà disponibile in molte varianti colorate e l’uscita, oltreché dall’etichetta austriaca, sarà curata da ProRawk Records (US), People of Punk Rock Records (CAN), e Lockjaw Records (UK).

