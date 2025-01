Giancane – “ACA’ TORO” (Cover)

Aca Toro, una delle canzoni più conosciute e rappresentative dei Punkreas, è stata rielaborata da Giancane in occasione del 30° anniversario dell’album “Paranoia e Potere”.

Il cantautore romano torna a collaborare con i ragazzi di Parabiago (dopo il pezzo “Dai Dai Dai – Die Die Die” contenuto in Electric Déjà-Vu), riarrangiando a modo suo uno dei pezzi più iconici dell’album del 1995 con l’utilizzo di una Roland TR-909 (una drum machine semianalogica, basata su campionamenti in 6-bit e utilizzata dai maggiori esponenti della disco music e del pop degli anni novanta).

Questa release segna l’inizio di una serie di pubblicazioni che anticipano l’arrivo di “Paranoia e Potere (Remastered Version) – 30° Anniversario”, previsto per il 21 marzo: fino a quella data, infatti, verranno rilasciate – esclusivamente in digitale – alcune cover originali dei brani del disco, omaggio di artisti legati alla band, accompagnate da un artwork originale di Davide Toffolo.

Sulla cover di “Acà Toro” Giancane ha dichiarato: “Ero dal mio amico Davide a Pisa, ci eravamo sparati una bella nottata a spippolare la 909 originale che non avevo mai sentito dal vivo: incredibile, finalmente ho capito il perché di tante cose che mi piacciono, e niente, mi sono “incajato”. Mi scrive Paolo dei Punkreas: “Paranoia e potere fa 30 anni” SBAM, penso io” “Ti andrebbe di fare una cover per l’uscita del vinile?” “STO IN FISSA CERTO!” “Sono tutte libere, sei stato una delle prime persone a cui volevamo chiedere.” Ora, se penso a quel disco c’è Acá Toro, che hit è? Sarebbe una bomba, ma comincio a farmi tutte pippe mentali: “Vabbè, ma l’hanno fatta gli ska-p.” “È in levare, io ho un problema col levare”. Poi penso, “ODDIO PROVO A FARLA CON LA 909, cassa dritta e pedalare, vediamo come viene”. Questa è Acá Toro e spero che vi piaccia. Grazie Punkreas, che vi siete fidati di me. Vi voglio bene.”