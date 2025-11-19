34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

Giancane al Rock sul Serio (Villa al Serio, 17/07/25)

byMatt Murphys
19 Novembre 2025
No comments
binary comment

Foto che pensavo di avere perso, e invece magicamente, o meglio MAGGGICAMENTE spuntano per ricordarmi quanto è stato figo il concerto di Giancane, nella sua Estate Magggica Tour 2025!
Rock sul Serio è una manifestazione strafiga, la fanno ogni anno a Villa al Serio, in provincia di Bergamo, e ne sono venuto a conoscenza solo per il concerto di cui sopra, ma facendo una rapida ricerca ho scoperto che per quest’anno non hanno chiamato nemmeno una cover band, l’ingresso è gratuito e il parco dove suonano è molto carino, ed anche da mangiare è buono.
Ora non mi ricordo con precisione tutto quello che è stato detto e cantato, mi ricordo solo che c’era ovviamente un disastro di gente, mia figlia e mia moglie adorano Giancane, i suoi concerti sono splendidi e divertenti, i suoi musicisti sono come sempre spaventosamente bravi, la gente dopo la serie TV di ZeroCalcare impazzisce proprio per Giancane, ma lui mi sembra sempre il solito ragazzone tranquillo con una gran penna e tanta voglia di portare le sue canzoni in giro per l’Italia, cioè sono stracontento per lui, ma mi sono sentito 100 occhi addosso quando è venuto a salutarmi, e quello di fianco a me a momenti se la fa nelle mutande dall’emozione.
Le foto sono un po’ così, perché la crew di Rock sul Serio aveva già la sua schiera di fotografi, quindi io ho potuto farle solo dal pit, ed essendoci molta gente comune e pochi dei nostri (Darietto e Kikko, sempre bello vedervi) appena passavo spingendo come faccio solitamente ai concerti alcuni coi mocassini sbuffavano, ma alla fine qualche scatto mezzo decente l’ho fatto pure io, alla fine quel che conta è documentare, come dice sempre un vecchio saggio…alla fine ci siamo divertiti tutti, ho preso la maglietta di rito ed abbiamo ascoltato più di un ora di ottima musica, facendoci anche delle grasse risate durante gli immancabili siparietti della band, insomma ne è valsa la pena farsi due ore di strada per Giancane? Assolutamente si!

binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

STEVE IGNORANT: live album a tema CRASS

byMatteo Paganelli
Next Article

Nuovo Ep in uscita e primo singolo estratto per i JIMMY EAT WORLD: ascolta e guarda il video di "Failure"

byMatteo Paganelli
A proposito di giancane...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Nov 20
THE ODORANTS feat ANDREA MANGES (Pop Punk – Finlandia) + RATBONES (Punk Rock – Genova)
Via Valdilocchi 9, 19126 La Spezia, Italy
Nov 21
Frammenti, Disumana Res, Ultrakelvin | Freakout Club
Freakout Club
Nov 21
Sud Disorder, Lyon Estates, Usta!
Via di Corticella, 129, Bologna, Emilia-Romagna
Nov 21
ANARCHY IN BG ? Triplo Tributo Punk al Druso di Bergamo
Via Antonio Locatelli 17 Ranica , 24020 Bergamo, Italy
Nov 22
THE ODORANTS + RATBONES – Live @ Carmen Town
Carmen Town
Nov 29
BCR Matinée ? ALVILDA ? Azione Diretta ? Scalpo ? & more
La casona - nuova casa del popolo di Ponticelli
Nov 29
The Selecter • Celebrating 45 Years of “Too Much Pressure” / w/ Statuto
MAGAZZINI GENERALI
Nov 29
RRF 2025 DAY 2 “punk rock is My religion”
IDEAL Magenta
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.