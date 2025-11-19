Giancane al Rock sul Serio (Villa al Serio, 17/07/25)

Foto che pensavo di avere perso, e invece magicamente, o meglio MAGGGICAMENTE spuntano per ricordarmi quanto è stato figo il concerto di Giancane, nella sua Estate Magggica Tour 2025!

Rock sul Serio è una manifestazione strafiga, la fanno ogni anno a Villa al Serio, in provincia di Bergamo, e ne sono venuto a conoscenza solo per il concerto di cui sopra, ma facendo una rapida ricerca ho scoperto che per quest’anno non hanno chiamato nemmeno una cover band, l’ingresso è gratuito e il parco dove suonano è molto carino, ed anche da mangiare è buono.

Ora non mi ricordo con precisione tutto quello che è stato detto e cantato, mi ricordo solo che c’era ovviamente un disastro di gente, mia figlia e mia moglie adorano Giancane, i suoi concerti sono splendidi e divertenti, i suoi musicisti sono come sempre spaventosamente bravi, la gente dopo la serie TV di ZeroCalcare impazzisce proprio per Giancane, ma lui mi sembra sempre il solito ragazzone tranquillo con una gran penna e tanta voglia di portare le sue canzoni in giro per l’Italia, cioè sono stracontento per lui, ma mi sono sentito 100 occhi addosso quando è venuto a salutarmi, e quello di fianco a me a momenti se la fa nelle mutande dall’emozione.

Le foto sono un po’ così, perché la crew di Rock sul Serio aveva già la sua schiera di fotografi, quindi io ho potuto farle solo dal pit, ed essendoci molta gente comune e pochi dei nostri (Darietto e Kikko, sempre bello vedervi) appena passavo spingendo come faccio solitamente ai concerti alcuni coi mocassini sbuffavano, ma alla fine qualche scatto mezzo decente l’ho fatto pure io, alla fine quel che conta è documentare, come dice sempre un vecchio saggio…alla fine ci siamo divertiti tutti, ho preso la maglietta di rito ed abbiamo ascoltato più di un ora di ottima musica, facendoci anche delle grasse risate durante gli immancabili siparietti della band, insomma ne è valsa la pena farsi due ore di strada per Giancane? Assolutamente si!