Giancane & Bull Brigade: Vinci i biglietti!

Bull Brigade e Giancane infatti convergono su Milano per un’unica data estiva che promette i brividi, ma soprattutto i lividi. Venerdì 13 giugno 2025 le due realtà, tra le più amate e supportate nel panorama indipendente italiano, saranno insieme sul palco del Circolo Magnolia di Milano per un concerto che si preannuncia memorabile.

Ad impreziosire il cartellone, i Frammenti di Torino, per la presentazione del nuovo album “Merce”, e da Colleferro l’attesissima reunion dei 666, tribute band degli 883 in chiave metal-punk, che torna a calcare le scene dopo anni di silenzio. I biglietti per al serata sono già disponibili su Ticketone.

