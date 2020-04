Giovedì in sostegno dell’Ospedale di Bergamo: Viboras & Friends con Punkadeka!

Appuntamento Giovedì alle 21.00 per il primo episodio di Viboras&Friends:

3 musicisti, 1 webziner, 2 chiacchiere e qualche canzone per un’ora circa in sostegno alla raccolta fondi “Rockers uniti contro il Covid-19” a favore del Cesvi a sostegno dell’ospedale di Bergamo.

Gli ospiti della prima puntata insieme ai VIBORAS saranno THE FERRETS e gli ALL COASTED e sarà presente anche PUNKADEKA con la nostra AMANDA!

Non perdetevi la diretta sulle pagine social Viboras e Punkadeka.it!