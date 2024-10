GIRLS Festival Go SKA

Ci siamo, manca poco alla grande serata ‘Girls go ska festival 2024’.

La special guest ed headliner della serata sarà SUSAN CADOGAN (al secolo Allison Anne Cadogan) nata a Kingston, Jamaica nel 1951.

Raggiunge il successo nel 1975 quando il suo singolo “Hurt so good”, prodotto da Lee “Scratch” Perry (produttore di tantissimi artisti reggae tra cui Bob Marley), arriva al numero 4 della UK BBC chart. Dopo un periodo di silenzio, nel 2003 Susan riprende a registrare musica e ad esibirsi dal vivo, con diversi tour in Europa. Ha all’attivo nove dischi, il più famoso dei quali, “Susan Cadogan aka Hurt So Good”, pubblicato per la famosa Trojan Records.

Come backing band in questa nostra data ci sarà l’unico gruppo maschile che è comunque uno dei migliori combo europei della scena ska attuale che vanno sotto il nome di THE MAGNETICS: band Italiana formata nel 2017 dal frontman Olly Riva già leader degli Shandon e dei Soulrockets. Il sound dei Magnetics è un mix di sonorità vintage Jamaicane tra cui SKA anni ‘60, Rocksteady, early Reggae, ma tutto in una cornice Soul e Rhythm N Blues. Il primo album “Jamaican Ska” uscito nel 2017 per Set Up/Self è stato recensito ed ascoltato quasi in tutto il mondo e definito disco dell’anno da molte webzine e radio del settore. Il secondo disco “Coffee & Sugar” esce nel Novembre 2018 per la prestigiosa Grover Records, etichetta tedesca storica nel genere della musica in levare.

Proprio loro hanno registrato in Italia un album live nel 2022 con Susan Cadogan che vi consigliamo vivamente di ascoltare.