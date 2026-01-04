34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

Gli album punk piu’ attesi del 2026

byDeka
4 Gennaio 2026
No comments

Il 2026 si sta delineando come un anno particolarmente ricco per il punk rock.
Tra grandi ritorni e nuove uscite molto attese, diverse band, sia veterane della scena che realtà più giovani  sono pronte a pubblicare materiale inedito dopo lunghi periodi di silenzio.

Di seguito trovate una lista (in ordine alfabetico) degli album più attesi in uscita nel 2026… non sono gli unici, voi quale album state aspettando?

A Wilhelm scream
Autorithy Zero
Bad Religion
Bouncing souls
Bull Brigade
Buzzcocks
The Casualties
Converge
Derozer
Descendents
Grade2
Interrupters
Less Than Jake
MXPX
New found Glory
No Pressure
Punkreas
Social Distortion
Toy Dolls

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Discomostro + Lupe Velez + Fanciullino, 07-12-2015, The Cage Theatre, Livorno

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Gen 04
OLLY ( SHANDON ) + ROSSODANNATA
Barbagianni
Gen 05
EPIFANIA PUNK VII ? BEE BEE SEA/FUTBOLÌN/IRMA AND OTHERS
Circolo Libero Pensiero
Gen 09
QUESTA È ROMA 2026
Intifada
Gen 10
Mazza Bday Party: REGARDE + ODESSA + IRMA @ Arci Dallò
Piazza Ugo Dallò, 4, 46043 Castiglione delle Stiviere, Italy
Gen 17
Puke-Fest 2026
Sputnikhalle Münster
Gen 17
NABAT + Miners + Stiglitz + Spaccastronzi + Tigre *** BENEFIT ***
Circolo Ferriera
Gen 17
DiscoMostro + Verogna | Live al Circolo
Via Galvani 2bis, 21052 Busto Arsizio, Italy
Gen 17
Plakkaggio @ Traffic
Traffic Live
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.