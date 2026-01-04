Gli album punk piu’ attesi del 2026

Il 2026 si sta delineando come un anno particolarmente ricco per il punk rock.
Tra grandi ritorni e nuove uscite molto attese, diverse band, sia veterane della scena che realtà più giovani sono pronte a pubblicare materiale inedito dopo lunghi periodi di silenzio.
Di seguito trovate una lista (in ordine alfabetico) degli album più attesi in uscita nel 2026… non sono gli unici, voi quale album state aspettando?
A Wilhelm scream
Autorithy Zero
Bad Religion
Bouncing souls
Bull Brigade
Buzzcocks
The Casualties
Converge
Derozer
Descendents
Grade2
Interrupters
Less Than Jake
MXPX
New found Glory
No Pressure
Punkreas
Social Distortion
Toy Dolls