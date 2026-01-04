Gli album punk piu’ attesi del 2026

Il 2026 si sta delineando come un anno particolarmente ricco per il punk rock.

Tra grandi ritorni e nuove uscite molto attese, diverse band, sia veterane della scena che realtà più giovani sono pronte a pubblicare materiale inedito dopo lunghi periodi di silenzio.

Di seguito trovate una lista (in ordine alfabetico) degli album più attesi in uscita nel 2026… non sono gli unici, voi quale album state aspettando?

A Wilhelm scream

Autorithy Zero

Bad Religion

Bouncing souls

Bull Brigade

Buzzcocks

The Casualties

Converge

Derozer

Descendents

Grade2

Interrupters

Less Than Jake

MXPX

New found Glory

No Pressure

Punkreas

Social Distortion

Toy Dolls