GLI ATLETI hanno vinto il festival!

Ecco finalmente qualcosa di buono uscito da Sanremo, se devo essere sincero, non tanto per fare lo snob ma perché è la verità, non so come sia la versione originale e prometto che prima o poi l’ascolterò, ma questa non è male e vi consiglio di seguire la pagina di sti ragazzi che senza impegno tirano fuori delle buone tracce.

Prodotto da Ritmo Cabrio Studio, diretto da Alfredo Buonanno, registrato e mixato da Leandro Ando Ferraiuolo presso Till Deaf Recoding Studio, D.o.p. F. Di Cerimonie, Second camera: G. Di Franco.