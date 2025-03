Gli Hey Hey Radio! annunciano il loro reunion show il 7 marzo al Rock’N’Roll di Rho (MI)

Gli Hey Hey Radio!, noti per il loro distintivo stile Dance’n’Roll che fonde rock e dance, torneranno sul palco per un esclusivo concerto di reunion il prossimo 7 marzo presso il Rock’N’Roll di Rho (Mi).

Formatisi nel 2006, gli Hey Hey Radio! hanno conquistato la scena musicale con il loro album omonimo del 2009, distribuito da Live Nation in Italia e Universal in Giappone, vendendo migliaia di copie in tutto il mondo.

Nel corso della loro carriera, la band ha suonato in tutta Europa, condividendo il palco con artisti internazionali come Fall Out Boy, 30 Seconds to Mars, Mika, The Kills, The Sounds, Alec Empire, Donots, etc.., ricevendo recensioni entusiastiche ed apparendo a MTV TRL.

Il loro inconfondibile look da tennisti anni ’70 gli è valso l’appellativo “I tennisti del rock“.

Condivideranno il palco con i Nova Noise, band rivelazione del panorama alternative/rock italiano che presenterà il nuovo singolo “Winter sun”.

A seguire, un doppio Dj set I’m Not Den + Modulaar (electro/rock band da Milano) con i migliori successi alternative/rock-emo-punk degli anni ’90-2000 che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

Non perdetevi questa occasione unica per rivivere il sound e l’energia che hanno segnato un’epoca, in una serata dedicata ai ricordi degli indimenticabili anni 2000!

Dettagli dell’evento :

– Data: 7 marzo 2025

– Luogo: Rock’n’Roll Club – via Magenta, 77 – Rho (Mi)

– Contatti: Tel. 02 2630 1156 / WhatsApp: 331 273 9696